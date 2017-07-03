Активісти повідомили про жорстоке побиття поліцією добровольця АТО (фото, відео)

Активісти у мережі Facebook повідомили про побиття у Києві бійців АТО представниками поліції після того, як добровольці вступили в конфлікт із провокаторами у кафе.

Деталі інциденту повідомив волонтер Назар Приходько на своїй сторінці у Facebook.

«Ситуація така: Два Добровольця, що воювали в 14-15 рр., сиділи в кафе. За сусіднім столом почалось " укропи пі***аси" і т.п..... Хлопці встали і трохи попрацювали пластичними хірургами... На них викликали поліцію. Поліція жорстко приняла хлопців. Одного зараз з Дніпровського РОВД забрала швидка - інший ще там», – написав Приходько вночі 3 липня.

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«Стоїмо біля райвідділу. Хлопці підтягуються. Обоє наші друзі в БСП. Адвокат Діма Коробко і дві машини з козаками. Руслана госпіталізують. Він важкий. Чекаємо адвокатів, будемо вимагати протоколи затримань та інші процедури думати», – пізніше додав Приходько.

За інформацією активіста Іллі Олейникова, учасника руху «Дорожній контроль» і бійця АТО Руслана начебто жорстоко побили колишні співробітники розформованого «Беркуту».

Інша активістка Ганна Сінькова оприлюднила відео затримання добровольців, повідомивши, що на відео видно, що «затримувані цілі, тобто до відправки у відділок травм у них не було. Також видно що одразу під час затримання наносилися удари по голові».

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Від представників влади поки що жодних коментарів з приводу інциденту немає.