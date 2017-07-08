У ДТП в Дніпропетровській області травмовано шість осіб, у тому числі четверо дітей

У Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди шестеро осіб дістали травми, з них четверо – діти. Як повідомили УНІАН у відділі безпеки руху ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, аварія сталася сьогодні вночі на 229 км автодороги М-18 "Харків-Сімферополь".

Читайте такожУ Дніпрі трамвай зіткнувся із поїздом, є загиблий (фото, відео)За попередніми даними, водій автомобіля Mazda 626, рухаючись з боку міста Запоріжжя, не вибрала безпечну відстань, виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21043».

«Внаслідок зіткнення двох легковиків водій та два пасажири автомобіля «ВАЗ 21043», а також три пасажири авто Mazda 626 отримали травмами різного ступеню тяжкості. Серед травмованих четверо дітей віком від 5 до 14 років. Вони госпіталізовані», - йдеться у повідомленні.