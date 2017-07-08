Вибух газу у житловому будинку Києва: приїхали начальник Нацполіції та очільник МВС (фото, відео)

До житлового будинку у Голосіївському районі столиці, де сьогодні пролунав вибух, прибув очільник МВС Арсен Аваков. Про це повідомляє прес-службі міністерства у Twitter.

Крім того, на місце пригоди прибув також очільник Нацполіції Сергій Князєв.

Крім того, у міністерстві повідомили, що за фактом вибуху газу у будинку відкрито кримінальне провадження.

Станом на 15:15 cпівробітники поліціі надають допомогу місцевим жителям, спілкуються зі свідками та очевидцями.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України - порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки.

На місці вибуху житлового будинку у Києві перебувають міністр внутрішніх справ А.#Аваков та глава Нацполіції С. #Князєвpic.twitter.com/BrwYJfYWZE — МВС України (@MVS_UA) July 8, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, у Голосіївському районі Києва сьогодні вдень стався вибух газу в триповерховому житловому будинку. Спочатку, за попередніми даними, було відомо про те, що постраждали двоє осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик. "Ситуація в Голосіївському районі: попередньо - вибух побутового газу у житловому будинку. Обвалилося перекриття між поверхами, двох осіб госпіталізували з тілесними ушкодженнями», - повідомила вона.