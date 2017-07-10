У Вінницькій області зіткнулися два автомобіля, з п'яти людей вижив один (фото)

У Вінницькій області в результаті ДТП загинули чотири людини, ще один госпіталізований.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Читайте такожВночі в Києві на проспекті Перемоги сталося смертельне ДТП (фото)

Аварія сталася сьогодні близько 2.40 на автодорозі Стрий - Кіровоград - Знам'янка, між селами Петрик і Дашківці Літинського району. Водій автомобіля ВАЗ 21110 не впорався з керуванням і, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з автомобілем «Мерседес Віто».

В результаті 23-річний водій ВАЗа і двоє його пасажирів у віці (23 роки і 31 рік) загинули на місці події.

55-річна пасажирка «Мерседеса» отримав травми, несумісні з життям, 60-річний водій, її чоловік у важкому стані госпіталізований.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які спричинили загибель кількох осіб).