На Харківщині знешкоджено банду на чолі з колишніми правоохоронцями - ГПУ

У Харківській області правоохоронці знешкодили банду у складі шести осіб під керівництвом колишнього оперуповноваженого в особливо важливих справах управління боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВСУ в Харківській області та колишнього начальника сектору аналітичної розвідки цього управління.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"Вказані особи впродовж листопада 2015 - березня 2016 року вчиняли на території Харкова розбійні напади, поєднані із захопленням, викраденням потерпілих, застосуванням фізичного насильства. Діючи таким чином, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на суму 73 тис. доларів, 4 тис. євро, 182 тис. грн та іншим майном", - повідомили в прокуратурі.

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Зазначені особи підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.ч. 2, 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексе України", - сказано у повідомленні.

Організаторам банди обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинення наведених злочинів їм загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.