Гвардійці з США врятували з палаючого будинку у Львові людей

П'ятеро бійців 1-го батальйону 279-го полку 45-й Бригадної бойової групи Національної гвардії США, гуляючи недільним Львовом, першими кинулися евакуювати людей з палаючого будинку на розі проспекту Свободи, повідомляє News9.

Читайте такожУ Харкові горіли склади: чоловік отримав опіки, намагаючись загасити вогонь

У неділю американські гвардійці приїхали у Львів з Міжнародного центру миротворчості та безпеки оглянути пам'ятки і відпочити. Прогулюючись біля оперного театру, вони помітили дим, що йшов з будинку неподалік. В цей час, близько 16 години, на проспекті Свободи в квартирі на 2-му поверсі житлового будинку №31 виникла пожежа.

«Мій перший інстинкт як піхоти був кинутися в пожежу на допомогу», – розповів потім сержант Нельсон Диз.