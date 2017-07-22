У Львові горів табір ромів, його мешканці вночі виїхали поїздами до Закарпаття

У Львові сьогодні вночі згоріло самовільне поселення ромів, яке облаштували мешканці Закарпатської області на початку літа.

Читайте такожПоліція заявляє про стабілізацію ситуації в Лощинівці після ромського погрому

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Львівській області, інформація про пожежу від мешканців поселення, облаштованого з наметів та тимчасових конструкцій за територією одного із торговельних центрів на вул. Конюшинній, до рятувальників та поліції не надходила.

Правоохоронці виявили задимлення та вогонь під час патрулювання даного району. На момент прибуття працівників поліції у поселенні не було жодного мешканця, горіли залишки тимчасових конструкцій.

До медичних закладів Львова звернень від постраждалих під час пожежі на вул. Конюшинній на даний час не надходило.

За попередньо отриманими даними, з настанням тепла на території самовільного поселення проживало близько 60 осіб, з яких близько 20 дітей, мешканці Закарпатської області.

Обставини надзвичайної події встановлюються.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що мешканці ромського табору після пожежі сьогодні вночі виїхали потягами на Закарпаття.

З початку літа у Львові з‘явилася велика кількість осіб ромської національності із Закарпатської області, які докучали туристам жебрацтвом, скоювали крадіжки та інші злочини.