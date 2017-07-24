У зоні відчуження ЧАЕС поліція затримала двох сталкерів-іноземців

У Київській області співробітники відділу прикордонної служби «Іванків» Житомирського загону та Національної поліції вчора виявили двох сталкерів з Литви.

Як повідомляє прес-служба Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України, відносно затриманих чоловіків складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«Так, учора в Київській області співробітники відділу прикордонної служби «Іванків» Житомирського загону та Національної поліції спільними діями затримали двох осіб, які пробиралися в зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення. Правопорушниками виявились два громадянина Литви 19-ти років, які пішки намагались потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку. Як з’ясувалось на територію України іноземці потрапили встановленим порядком через один із пунктів пропуску", - розповів УНІАН подробиці затримання сталкерів керівник прес-служби Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук.