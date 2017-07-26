Через вибух в багатоповерхівці Києва загинула жінка

В Голосіївському районі у Києві знайдено мертву жінку в результаті вибуху багатоповерхового будинку. Про це повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвайних ситуацій в Україні в місті Києві.

"26 липня о 15:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому житловому будинку по вул. Бурмистенка, 12, що у Голосіївському районі столиці, стався вибух невідомого походження", - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі також поінформували, що до місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

"По прибуттю о 15:58 до місця події було встановлено, що внаслідок вибуху стався обвал перекриття між 1 та 2 поверхом, без подальшого горіння. Рятувальниками евакуйовано 20 мешканців будинку", - додали рятувальники.

У ДСНС повідомили, що одна людина загинула - літня жінка. Наразі проводяться роботи щодо пошуку ймовірних потерпілих та надання їм медичної допомоги.