У Києві стався потужний вибух у багатоповерхівці (фото, відео)

У Києві на Голосієвому (вул. Бурмистренко, 12) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Про це в Facebook повідомляє "Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа".

"Тільки що в будинку номер 12 по вул Бурмистренко на першому поверсі стався вибух, зруйновані перекриття, є постраждалі", - сказано в повідомленні.

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Також відомо, що через вибух в багатоповерхівці Києва загинула жінка. Внаслідок вибуху стався обвал перекриття між 1 та 2 поверхом, без подальшого горіння. Рятувальниками евакуйовано 20 мешканців будинку. Поки що, про постраждалих не повідомляється.

Попередньо, причина вибуху - витік побутового газу. Потужність вибуху була дуже висока: скло розкидано на 10 метрів.