Мер Черкас виявив у поштовій скриньці корпус від гранати та записку із погрозами

Вранці, 24 липня, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко знайшов у своїй поштовій скриньці предмет, схожий на гранату.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в секторі комунікації поліції Черкаської області.

Згідно з повідомленням, на місце події виїхали слідчо-оперативна група, експерти, кінолог з собакою та вибухотехніки. Під час огляду місця події встановлено, що вказаний предмет виявився ржавим корпусом від гранати Ф-1, в якому знаходилася записка з погрозами.

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Як повідомляють в поліції, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Нині правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

25 липня під час брифінгу Бондаренко у коментарі місцевим ЗМІ сказав, що подібні погрози «серйозно не сприймає».

«Такі погрози - це на рівні третього класу, я їх серйозно не сприймаю. Мені вчора охорону пропонували, однопартійці казали: «Ми будемо ночувати». Я не збираюся наймати охорону. З охороною півміста ходить. Щоб охороняти потім охоронців ще?», - наголосив мер.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові невідомі кинули гранату на подвір'я приватного будинку. У будівлі були пошкоджені вікна і зруйновано ганок, ніхто з людей не постраждав.