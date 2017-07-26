Вибух у столичній багатоповерхівці: поліція порушила справу про порушення пожежної безпеки

Поліція почала кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки щодо вибуху в житловому будинку в Голосіївському районі Києва. Як повідомляє прес-служба столичної поліції, причини вибуху встановлюються.

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«Слідчим відділом Голосіївського управління поліції зібрані матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України», - повідомили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 15:52 у столичне управління ДСНС надійшла інформація про вибух невідомого походження в 9-поверховому житловому будинку на вул. Оболонський, 12 у Голосіївському районі Києва.

Після огляду місця вибуху з'ясувалося, що сталося обвалення перекриття між 1-м і 2-м поверхами. Рятувальники евакуювали 20 мешканців будинку. Загинула літня жінка.