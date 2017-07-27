Під Харковом горять склади, є постраждалі (фото)

У Дергачівському районі Харківської області триває ліквідація пожежі, внаслідок якої постраждало двоє чоловіків. Про це повідомляє ДСНС.

"Сьогодні надійшла інформація про пожежу на території складів у селі Подворки в Дергачівському районі поблизу Харкова. Вогнем охоплені складські приміщення автозапчастин. Площа пожежі складає близько 800 кв.м", - йдеться у повідомленні.

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Під час пожежі постраждали двоє чоловіків 1975 та 1968 років народження, за попередніми даними, співробітники складських приміщень. Із отруєнням чадним газом їх було госпіталізовано до обласної лікарні.

О 13:15 пожежу було локалізовано. Зараз триває ліквідація. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

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