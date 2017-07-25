У Львові горів інструментальний завод (фото, відео)

У Львові на вулиці Замарстинівській сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє Varta1 з посиланням на свідків події.

Читайте такожУ Львові горів табір ромів, його мешканці вночі виїхали поїздами до ЗакарпаттяЯк повідомив представник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, пожежа сталася у занедбаному приміщенні цеху. Вогонь повністю ліквідували о 16:15. «Загорілося сміття на площі 300 м2. Вогонь перекинувся на дах. Ніхто не постраждав. Будівля у занедбаному стані, напіврозвалена, вікна вибиті», - розповів він.

Львівський інструментальний завод займається обробкою та нанесення покриттів на метали і виробництвом інструментів. Знаходиться в приватній власності.