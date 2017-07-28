У центрі Одеси автомобіль патрульної поліції травмував жінку-пішохода (фото)

У центрі Одеси автомобіль патрульної поліції збив жінку-пішохода.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, ДТП сталася на вулиці Пушкінській.

«Патрульні прямували до місця, звідки мали супроводжувати автотранспорт. Пересувалися з включеними спецсигналами, на жаль, пішохід, яка переходила дорогу, не почула. Поліцейські надали жінці першу допомогу і викликали швидку», - розповіли у прес-службі.

За даними радника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслана Форостяка, через ДТП утворився масштабний транспортний затор у напрямку перетину вулиць Пушкінської та Жуковського.

«На розі сталася НП, патрульний автомобіль, який мчав на виклик із сиреною, збив жінку-пішохода. Вона дістала тілесні ушкодження. Чекають на швидку, але «пробка» буде ще, мінімум, годину - проходить слідство на місці події», - додав Форостяк.