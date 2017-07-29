Смертельна ДТП у Києві: автомобіль на швидкості врізався у стовп

У Києві сталася смертельна ДТП на вулиці Миропольській. Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.

Зазначається, що автомобіль Audi врізався в стовп, як наслідок - двоє людей загинули, ще один шпиталізований.

"Смертельна ДТП на Миропольській: автомобіль Audi, рухаючись з боку Петра Запорожця, в'їхав у стовп. Від удару автомобіль буквально розірвало на частини. Очевидці аварії стверджують, що швидкість була за 100 км/год", - йдеться в повідомленні.

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Портал повідомляє, що водій і пасажир загинули на місці і ще один пасажир був шпиталізований у важкому стані.

Як повідомляв УНІАН раніше, на проспекті Лобановського в Києві сталася смертельна ДТП, у якій зіткнулися Audi і Hyundai.

"Німець" вдарив "корейця" в бік і перекинув на дах. Водій Hyundai загинув на місці. Водій Audi, його дружина і грудна дитина-пасажир постраждали, вони госпіталізовані.