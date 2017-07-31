Смертельна перестрілка у Дніпрі: пораненого забрали з лікарні, правоохоронці не перешкоджали

Одного з поранених учасників перестрілки в ресторані «Дім» в Дніпрі, яка сталася 24 липня, відпустили з обласної лікарні ім. Мечникова для подальшого лікування в іншому медичному закладі. Як повідомив УНІАН заступник головного лікаря лікарні ім. Мечникова Юрій Скребець, це відбулося вчора, 30 липня. За його словами, ймовірно, він надалі лікуватиметься в Ізраїлі.

«На прохання адвоката пораненого чоловіка та родичів, його забрали з лікарні Мечникова. Перешкод для цього з боку правоохоронних органів не було, адже чоловік наразі не має процесуального статусу, підозри йому не оголошено», - повідомила УНІАН начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

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Скребець також додав, що наразі в лікарні Мечникова залишаються адвокат Едмонд Саакян та представник іншої сторони конфлікту, який стався 24 липня. Двоє інших нападників переведені до спеціалізованого медзакладу в дніпровському СІЗО.

Як пише Цензор з посиланням на власні джерела, вивезений з лікарні - Давид Калашников. Він перебуває у несвідомому стані. У нього проникаюче поранення черевної порожнини, вогнепальне сліпе поранення правої сідниці, наскрізне поранення правого колінного суглоба. Повідомляється, що за кордон виїхав і організатор зустрічі, яка переросла в перестрілку, Шалом Нахшон.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня у ресторані «Дім» у Дніпрі відбулась стрілянина. У результаті події двоє громадян загинуло, ще п’ять були госпіталізовані з ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

В результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.). Також поранення в результаті стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО, колишній доброволець 20-го мотопіхотного атальйону Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні. Саме він відкрив вогонь у відповідь, поранивши нападників, які прийшли на зустріч із незареєстрованою зброєю.

Троє з постраждалих нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний громадянин.

28 липня суд обрав міру запобіжного заходу двом підозрюваним у причетності до стрілянини: обох підозрюваних – 1982 та 1992 років народження – взято під варту без права внесення застави.