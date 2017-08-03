В Одесі на Куликовому полі вбили чоловіка (фото)

В Одесі рано вранці в парку на Куликовому полі знайшли тіло мертвого чоловіка. Документів у загиблого при собі не виявилося. На вигляд йому від 30 до 40 років. Судячи з усього, бездомний. Про це повідомляє "7 канал".

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Поліцейські кажуть, що його швидше за все, вбили в п'яній бійці: на тілі й обличчі загиблого експерти виявили численні рани. Втім, причину смерті ще встановлюють.

Раніше повідомлялося, що в передмісті Одеси побили помічника директора порту "Чорноморськ".