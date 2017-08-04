У Київській області ще один підліток загинув, намагаючись зробити селфі
11:30, 04 серпня 2017Інциденти
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Хлопець не вижив після удару струмом.
Підліток поплатився життям за спробу зробити ефектний знімок / Фото УНІАН
На залізничній станції "Вишневе" сьогодні вранці загинув 17-річний хлопець, передає 112.ua з посиланням на прес-службу ДержНC України.
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О 04:37 оперативно-диспетчерська служба Києво-Святошинського району отримала повідомлення про те, що на залізничній станції "Вишневе" на вантажному потязі без свідомості знаходиться людина.
За словами очевидців, хлопець заліз на вагон потяга, щоб зробити селфі. Унаслідок такої необережності юнака вразило електричним струмом настільки сильно, що він не вижив.
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