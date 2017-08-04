У Луцьку побили групу темношкірих студентів (відео)

Поліція розшукує причетних до масової бійки в центрі Луцька, в якій постраждали троє студентів-афроамериканців. Про це повідомляють "Волинські Новини" з посиланням на прес-службу поліції.

У Луцьку 3 серпня близько 21:00 сталася масова бійка, в результаті троє темношкірих хлопців потрапили в лікарню.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 (хуліганство). Здійснюються заходи, спрямовані на встановлення осіб, які вчинили бійку.

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Як повідомлялося, за словами свідків, хлопці, студенти луцького вузу, тікали від нападників з Центрального парку. Наздогнали їх за головним корпусом університету імені Лесі Українки, на перетині вулиць Ярощука та Степана Бандери, зав'язалася бійка.

У поліції повідомили, що постраждалі відмовилися від госпіталізації та після надання медичної допомоги були відпущені додому.

Раніше повідомлялося, що в передмісті Одеси побили помічника директора порту "Чорноморськ".