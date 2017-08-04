У Києві внаслідок обвалу ґрунту на території будмайданчика загинула людина (фото, відео)

14:39, 04 серпня 2017
Інциденти
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В результаті обвалу ґрунту на території будівельного майданчика загинула людина.

Чоловік потрапив під землю / фото kyiv.dsns.gov.ua

4 серпня на території будівельного майданчика у Голосіївському районі Києва стався обвал ґрунту. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

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"По пр. Голосіївському, 118-Б, що у Голосіївському районі столиці, під час копальних робіт стався обвал ґрунту, внаслідок якого на глибину близько 3 м під землю потрапила людина", - йдеться у повідомленні.

фото kyiv.dsns.gov.ua

Об 11:20 тіло чоловіка 1973 р. н. було знайдено та вилучено із-під землі та передано працівникам швидкої медичної допомоги, які констатували смерть.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня у Голосіївському районі в Києві було знайдено мертву жінку в результаті вибуху багатоповерхового будинку. 

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Теги: #обвал ґрунту#смерть на будмайданчику