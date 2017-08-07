У Києві на Печерську зіткнулись маршрутка і тролейбус (фото)

В Києві у Печерському районі 7 липня зіткнулись маршрутка і тролейбус. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

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"Вулицю Кіквідзе (зараз перейменована на вул. Бойчука - УНІАН) не поділили два перевізники: маршрутний автобус "Богдан" та тролейбус", - сказано у повідомленні.

За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням, не втримав кермо і в'їхав у задню частину тролейбуса. Інформації щодо потерпілих поки немає.