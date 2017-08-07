У Києві на Печерську зіткнулись маршрутка і тролейбус (фото)
15:28, 07 серпня 2017Інциденти
1656 0
Інформації про потерпілих внаслідок ДТП поки немає.
Маршрутка зіткнулася з тролейбусом / фото Facebook "Київ Оперативний"
В Києві у Печерському районі 7 липня зіткнулись маршрутка і тролейбус. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Читайте такожНові подробиці жахливої ДТП під Києвом із 7 жертвами: постраждалих приймав п'яний лікар (фото, відео)
"Вулицю Кіквідзе (зараз перейменована на вул. Бойчука - УНІАН) не поділили два перевізники: маршрутний автобус "Богдан" та тролейбус", - сказано у повідомленні.
За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням, не втримав кермо і в'їхав у задню частину тролейбуса. Інформації щодо потерпілих поки немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter