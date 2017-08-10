На Одещині 19-річного хлопця через дівчину зарубав сокирою власний друг

10:09, 10 серпня 2017
Інциденти
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Молоді люди випивали, а потім між ними спалахнула сварка через дівчину.

Поліція затримала підозрюваного / фото УНІАН

На Одещині службова собака виявила тіло 19-річного юнака, якого шукали два тижні. Як з'ясувалося, хлопця вбив його друг, йдеться в сюжеті "ТСН".

Як повідомляється в сюжеті, молоді люди вдома пили горілку. Посварилися через подругу. Один взявся за ніж і кинувся на товариша. Але той схопив лезо і тричі вдарив кривдника. А потім добив сокирою. Наступної ночі хлопець, коли остаточно протверезів, вирішив позбутися тіла товариша.

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Тіло він закопав за кілометр від села. Поліція затримала підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, у Києві суд заарештував чоловіка, який жорстоко вбив свою сім'ю. На місці вбивства правоохоронці вилучили речові докази, зокрема одяг зі слідами крові, 2 ножа і сокиру.

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Теги: #вбивство на одещині#хлопця вбив друг