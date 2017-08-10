На Одещині 19-річного хлопця через дівчину зарубав сокирою власний друг

На Одещині службова собака виявила тіло 19-річного юнака, якого шукали два тижні. Як з'ясувалося, хлопця вбив його друг, йдеться в сюжеті "ТСН".

Як повідомляється в сюжеті, молоді люди вдома пили горілку. Посварилися через подругу. Один взявся за ніж і кинувся на товариша. Але той схопив лезо і тричі вдарив кривдника. А потім добив сокирою. Наступної ночі хлопець, коли остаточно протверезів, вирішив позбутися тіла товариша.

Читайте такожУ Києві чоловік підірвав себе гранатою

Тіло він закопав за кілометр від села. Поліція затримала підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, у Києві суд заарештував чоловіка, який жорстоко вбив свою сім'ю. На місці вбивства правоохоронці вилучили речові докази, зокрема одяг зі слідами крові, 2 ножа і сокиру.