У Львові суд покарав співробітницю банку, яка привласнила 2,7 мільйонів гривень з рахунків клієнтів

Суд визнав винною колишню директорку відділення банку у Львові, яка упродовж 2013-2014 років, зловживаючи службовим становищем, заволоділа 2,7 млн грн коштів із депозитних рахунків клієнтів. Про це у четвер, 17 серпня, повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України.

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Відомо, що директорка відділення від імені клієнтів банку відкривала депозитні рахунки та підписувала від їх імені фіктивні заяви про переказ коштів. До схеми були залучені ще двоє посадовців відділення банку. Врешті гроші клієнтів опинялися на карткових рахунках зловмисниці. Вона заволоділа коштами 14 клієнтів, коли схему викрили, кошти їм повернули.

За рішенням суду зловмисницю засудили до позбавлення волі на п’ять років, проте з іспитовим терміном у три роки. Упродовж двох років вона не матиме права обіймати посади пов’язані із матеріальною відповідальністю. Зараз зловмисниця заплатить штраф у 3400 грн.

Її визнали винною у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4, 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Відомо, що 860 тис. грн вона повернула ще під час розслідування.