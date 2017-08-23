В Івано-Франківську під пішохідний міст на міському пляжі заклали вибухівку (фото)

Співробітники Служби безпеки України виявили в Івано-Франківську вибуховий пристрій під пішохідним мостом. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомлення про підозрілий предмет під пішохідним мостом в обласному центрі через річку Бистриця-Солотвинська в село Загвіздя надійшло від місцевого жителя.

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«Вибухотехніки виїхали на місце і виявили під мостом справжній вибуховий пристрій - тротиловий заряд із детонатором з годинниковим механізмом», - зауважили у спецслужбі. Вибухотехніки знешкодили небезпечну знахідку на місці, підірвавши її.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, в рамках якого буде призначено ряд експертиз та встановлені обставини події. СБ України висловлює подяку громадянам за всі повідомлення, що надходять на "гарячу лінію", та закликає бути пильними.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 170 осіб евакуювали з будівлі залізничного вокзалу після дзвінка про замінування. Невідомий повідомив про замінування камер зберігання.