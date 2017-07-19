У Дніпрі 170 осіб евакуювали з будівлі залізничного вокзалу після дзвінка про замінування

У Дніпрі сьогодні, 19 липня, 170 осіб було евакуйовано з будівлі центрального залізничного вокзалу після дзвінка невідомого чоловіка про замінування камер зберігання.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, дзвінок надійшов о 13.10.

Посадка на потяги тимчасово здійснювалася через двір багажного відділення.

Поліцейські й кінологи, які прибули на місце події, обстежили територію вокзалу, вибухових речовин не виявлено.

На даний момент вокзал відновив свою роботу, затримки в русі поїздів не було.