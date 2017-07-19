У Дніпрі 170 осіб евакуювали з будівлі залізничного вокзалу після дзвінка про замінування
17:06, 19 липня 2017Інциденти
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Невідомий повідомив про замінування камер зберігання.
Вибухівку на вокзалі не знайшли / Фото УНІАН
У Дніпрі сьогодні, 19 липня, 170 осіб було евакуйовано з будівлі центрального залізничного вокзалу після дзвінка невідомого чоловіка про замінування камер зберігання.
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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, дзвінок надійшов о 13.10.
Посадка на потяги тимчасово здійснювалася через двір багажного відділення.
Поліцейські й кінологи, які прибули на місце події, обстежили територію вокзалу, вибухових речовин не виявлено.
На даний момент вокзал відновив свою роботу, затримки в русі поїздів не було.
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