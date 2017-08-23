У Рівному зловмисники проламали скло в автомобілі і вкрали сумку з майже мільйоном гривень (фото)

У Рівному зловмисники пограбували валютника - забрали майже 800 тис. гривень та більше 6 тис. доларів. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, інцидент стався сьогодні, 23 серпня, на вулиці Макарова.

Двоє зловмисників розбили скло в автомобілі Volkswagen Т4 і заволоділи сумкою з грошовими коштами в сумі близько 800 000 гривень і більше 6000 доларів і зникли з місця події на своєму авто.

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45-річний водій, якому і належать викрадені гроші, знаходився в салоні і не постраждав. Він займається обміном валюти.

Відомості за фактом грабежу, вчиненого в особливо великих розмірах, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

Поліцейські проводять розшукові заходи по встановленню осіб, причетних до кримінального злочину, та їх місця перебування.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі троє озброєних чоловіків влаштували стрілянину біля банку і відібрали у підприємця сумку з грошима.