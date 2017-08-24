На Луганщині пасажирський поїзд протаранив вантажівку
Тепер водію вантажівки доведеться поясняти правоохоронцям, чому його не зупинив ані заборонений сигнал світлофору, ані опущений шлагбаум.
На Луганщині вантажівка марки "Mercedes Benz 814D" зіткнулася із локомотивом пасажирського потягу "Лисичанськ – Харків".
Про це повідомляє речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.
Інцидент стався у середу, 23 серпня, о 7-й ранку, на регульованому залізничному переїзді в районі міста Кремінна. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
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Поліцейські на місці пригоди з'ясували, що 23-річний водій вантажівки проігнорував червоний сигнал світлофору і виїхав на колію, де саме в той час їхав потяг.
Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
Водієві вантажіки доведеться поясняти правоохоронцям, чому його не зупинив ані заборонений сигнал світлофору, ані опущений шлагбаум.