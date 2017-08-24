На Луганщині пасажирський поїзд протаранив вантажівку

На Луганщині вантажівка марки "Mercedes Benz 814D" зіткнулася із локомотивом пасажирського потягу "Лисичанськ – Харків".

Про це повідомляє речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Інцидент стався у середу, 23 серпня, о 7-й ранку, на регульованому залізничному переїзді в районі міста Кремінна. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

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Поліцейські на місці пригоди з'ясували, що 23-річний водій вантажівки проігнорував червоний сигнал світлофору і виїхав на колію, де саме в той час їхав потяг.

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Водієві вантажіки доведеться поясняти правоохоронцям, чому його не зупинив ані заборонений сигнал світлофору, ані опущений шлагбаум.