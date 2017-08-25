На Рівненщині немовля проковтнуло скло, яке трапилося у дитячому пюре (відео)

Шматочки скла разом із заводським дитячим пюре проковтнула 7-місячна дівчинка на Рівненщині, йдеться у сюжеті ТСН.

Немовля годувала бабуся, та раптом дитина їсти відмовилася. Коли ж жінка сама вирішила скуштувати придбане в крамниці яблучне пюре - з першої ж ложки відчула на зубах шматок скла.

"Взяла в рот і думаю, чи це пломба вилетіла чи зуб. Я дістаю, а це осколок скла. По зубах шкреб такий пройшов і ми просто в шоці були", - розповідає бабуся Ольга Луцик. За маленьку Марту злякалися не на жарт.

"Спочатку почали дзвонити педіатрам, знайомим лікарям. Ми сподівалися, що дитині не дісталося цих осколків, але наступного дня один невеличкий осколок я знайшла в підгузку дитини", - каже мама Тетяна.

Про інцидент жінка повідомила в магазин, де купувала дитяче харчування, зателефонувала на завод виробника та написала заяву до поліції.

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"Зараз триває перевірка. Правоохоронці скерували матеріали до управління захисту прав споживачів для прийняття мір впливу на виробника", - повідомила речниця ГУ Нацполіції в Рівненській області Ольга Олійник.

У крамниці цього пюре вже немає. "Ми повернули всю партію цього пюре виробнику і відмовилися від постачання цієї продукції", - запевнила власниця магазину дитячого харчування Тетяна Шолохова.

На Одеському заводі кажуть, уявлення не мають, як скло могло опинитися в банці з дитячим харчуванням. На лінії встановлений спеціальний детектор, який унеможливлює потрапляння сторонніх предметів в пюре. Спеціально для ТСН показали, як це працює. Детектор відкидає банки, в яких порушена герметизація чи є сторонні предмети.

"Є зараз питання, що під чиєюсь маркою випускається фальсифікат, що може бути, що десь воно розливалося", - припускає начальник відділу державного контролю Держпродспоживслужби в Рівненській області Анатолій Голубовський.

Чи могло бути дитяче пюре підробленим, на заводі також будуть з'ясовувати. Хоча донині таких випадків не було.

"Наша компанія дуже стурбована інцидентом. Ми повинні ретельно розслідувати і вже почали проводити перевірку свого власного обладнання", - каже начальник виробничої лабораторії Наталя Пашкова.

Для об'єктивного розслідування навіть покликали фахівця з Європи, який налаштовував детектори. Також вивчатимуть, чи не могло щось статися під час транспортування. Поза камерою згадують випадки, коли з їхньої компанії хотіли отримати компенсацію за те чого не було. Втім мама Марти каже: ні моральних, ні матеріальних відшкодувань від заводу не хоче. Лише бажає матерям ретельно перевіряти, щоб інші малята такого не відчули.

Банку від пюре та уламки скла Тетяна вже передала на завод. Там почали власне розслідування.