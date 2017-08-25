У Маріуполі через пожежу на теплоході постраждав матрос

У Маріуполі Донецької області внаслідок пожежі на теплоході «Механік Юзвович» постраждав матрос.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За даними ДСНС, повідомлення про пожежу на теплоході біля причалу Судоремонтного заводу надійшло на телефон Служби порятунку “101” сьогодні, 25 серпня, о 08:48.

На місці пригоди рятувальники з'ясували, що горить всередині теплохода, у носовій частині, спостерігалось щільне задимлення. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 10:50, о 11:05 - ліквідували.

Внаслідок займання постраждав матрос, 1988 року народження. Його було госпіталізовано до терапевтичного відділення Маріупольської міської лікарні № 2 з діагнозом «отруєння продуктами горіння». Причина та збитки від пожежі встановлюються.