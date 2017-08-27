Головний рабин України похвалив свого сина, який надав першу допомогу жертві ДТП із сином Шуфрича

Першу допомогу чоловікові, якого збив на переході в центрі Києва син депутата Нестора Шуфрича, надав син головного рабина України Моше Асмана.

Про це повідомив сам Моше Асман на своїй сторінці у Facebook.

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"Близько півгодини тому на перехресті поряд з нашою синагогою автомобіль марки "Бентлі" на великій швидкості збив людину. Наш син Мендель, перебуваючи в цей час поблизу, встиг вбігти в синагогу, взяти спеціальний ізраїльський медичний рюкзак першої допомоги, що був на охороні в синагозі і встиг надати необхідну термінову медичну допомогу, поки не приїхала швидка допомога", - розповів головний рабин України. Він зазначив, що пишається сином, якому допомогли навички, отримані за час служби в ізраїльській армії.

У свою чергу, у повідомленні прес-служби Нестора Шуфрича зазначається, що депутат висловлює подяку пану Менделю.

Як повідомляв УНИІАН, ввечері 26 серпня син Шуфрича за кермом орендованого Bentley збив людину. 31-річний чоловік отримав перелом ноги, вивих плеча, а також травми голови.