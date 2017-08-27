В Одесі автомобіль патрульної поліції збив пішохода
13:52, 27 серпня 2017Інциденти
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В результаті події 55-річний чоловік-пішохід дістав травми, його доставили до лікарні.
Автомобіль патрульної поліції збив пішохода / фото Facebook Нацполиции
В Одесі автомобіль патрульної поліції збив пішохода.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, НП сталася 26 серпня у Суворовському районі міста.
«На проспекті Добровольського сталася дорожня аварія за участю службового автомобіля патрульної поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota Prius скоїв наїзд на пішохода, який перебігав проїжджу частину в невстановленому місці», - повідомили у прес-службі.
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В результаті події 55-річний чоловік-пішохід дістав травми, його доставили до лікарні.
Наразі причини та обставини ДТП встановлюються.
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