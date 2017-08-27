В Одесі автомобіль патрульної поліції збив пішохода.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, НП сталася 26 серпня у Суворовському районі міста.

«На проспекті Добровольського сталася дорожня аварія за участю службового автомобіля патрульної поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota Prius скоїв наїзд на пішохода, який перебігав проїжджу частину в невстановленому місці», - повідомили у прес-службі.

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В результаті події 55-річний чоловік-пішохід дістав травми, його доставили до лікарні.

Наразі причини та обставини ДТП встановлюються.