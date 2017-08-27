У парку Києва чоловік влаштував стрілянину з револьвера (фото)
16:53, 27 серпня 2017Інциденти
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Наразі уточнюються обставини події, чоловік затриманий.
На вулиці Гончара у столиці сталася НП, імовірно, п'яна. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
"Зараз у парку на вулиці Гончара був затриманий імовірно п'яний чоловік, який влаштував стрілянину з револьвера "Флобер", - йдеться в повідомленні.
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Слідчо-оперативна група і патруль поліції з підкріпленням приїхали через кілька хвилин з моменту виклику.
"Чоловік затриманий. Обставини події уточнюються", - додали у dtp.kiev.ua.
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня невідомі в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі, 10, відкрили вогонь по чоловіку, який згодом помер.
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