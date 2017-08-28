У Чернігівському СІЗО до смерті забили в'язня

У Чернігові прокуратура з'ясовує обставини смерті ув'язненого у слідчому ізоляторі, що сталася наприкінці минулого тижня під час прогулянки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Згідно з повідомленням, прокуратура та поліція розслідують факт неналежного виконання обов’язків службовими особами державної установи "Чернігівський слідчий ізолятор", що призвело до завдання тілесних ушкоджень в’язню, який невдовзі помер.

Встановлено, що внаслідок незабезпечення належного нагляду та контролю за поведінкою ув’язнених в одній з дільниць установи виникла конфліктна ситуація між в’язнями та бійка. Конфлікт стався під час прогулянки: утримуваний під вартою, 1998 року народження, завдав численних ударів руками і ногами по голові чоловікові, 1966 року народження.

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Обставини смерті в’язня з’ясовуються у кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому здійснюється слідчим підрозділом Національної поліції з попередньою кваліфікацією злочину, передбаченою ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Водночас з метою надання оцінки повноти виконання службових обов’язків персоналом установи прокурором ініційовано кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією злочину за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом прокуратури області.

Хід слідства у вказаних кримінальних провадженнях контролюються керівництвом регіональної прокуратури.