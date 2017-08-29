У Білій Церкві прогримів вибух у багатоповерхівці, є постраждалі

У Білій Церкві Київської області в багатоповерховому житловому будинку стався вибух. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Київської області.

Читайте такожУ квартирі у Львові стався вибух газу: постраждала жінка"Вибух стався сьогодні, близько 10.00 години, у квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, причина -вибух побутового газу.

Як зазначається, вибуховою хвилею вибито вікна на кухні та балконі квартири. До того ж було травмовано 32-річного чоловіка. Він госпіталізований.

В даний час на місці вибуху працюють слідчо-оперативна група поліції, співробітники вибухотехнічної служби та рятувальники. Призначені експертизи, з'ясовуються причини й обставини інциденту.