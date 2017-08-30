На Харківщині чоловік у гаражі організував цех з виробництва палива з викраденого газу (фото)

У Харківській області правоохоронці викрили чоловіка, який організував у гаражі міні-підприємство з виробництва паливно-мастильних матеріалів з викраденого газу. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, 28 серпня до чергової частини Валківського відділу поліції надійшла інформація про те, що в одному з будинків в селищі Огульці чоловік здійснює крадіжку газу.

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Для перевірки виїхала слідчо-оперативна група Валківського відділу поліції. За відомостями поліції, під час огляду на території двору поліцейські виявили врізку в газопровід. Також по всій території домоволодіння за допомогою полімерних труб виконана газова розвідка до газових приладів. Окрім цього в гаражі правоохоронці виявили обладнання, зовні схоже на обладнання для переробки природного газу в рідкі вуглеводи.

За даними поліції, правопорушник в домашніх умовах фактично створив міні-підприємство з виробництва паливно-мастильних матеріалів з викраденого з газорозподільчої мережі природного газу. Сума завданого збитку складає близько 2 млн грн.

39-річний правопорушник під час опитування продемонстрував професійні знання та навички в газопереробній галузі, але на питання слідчих з приводу розкрадання відмовився надавати будь-які пояснення.

Того ж дня факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк до 6 років. Опитані свідки, призначені відповідні експертизи. Слідство триває.