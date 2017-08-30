Їхали висвітлювати візит Порошенка: у Львові автобус із журналістами потрапив у ДТП (фото)

У Львові сьогодні на площі біля будівлі Львівської облради (вул. Винниченка) автобус, в якому були журналісти, що виїжджали на заходи в райони області за участі президента України Петра Порошенка, рухаючись на виїзд заднім ходом, скоїв зіткнення зі службовим автомобілем КІА, яким користується голова Львівської облради Олександр Ганущин.

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Про це УНІАН повідомила керівник департаменту інформаційної політики Львівської ОДА Ольга Березюк.

Вона зазначила, що автобус скоїв зіткнення з службовим легковиком, однак серйозних технічних ушкоджень транспортні засоби не зазнали. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

Водії на місці вирішили ситуацію і виїзд представників ЗМІ на заплановані заходи під час робочої поїздки президента відбувся за планом. Пошкоджений службовий легковик голови облради залишився на площі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко цього тижня з робочою поїздкою відвідає Львівську область.