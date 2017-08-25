На Львівщині мотоцикл злетів у кювет, загинули водій і пасажирка-школярка

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю мотоцикла загинув 18-річний водій та 14-річна пасажирка.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, аварія сталася у четвер, 24 серпня, о 19:30 на вул. Центральній в с. Летня Дрогобицького району.

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Водій мотоциклу Spark Sp125r-21 під час повороту не впорався з керуванням, мотоцикл зʼїхав у кювет та зіткнувся із газовою металевою трубою. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці. Його 14-річна пасажирка померла під час надання медичної допомоги дорогою до лікарні. Юнак і школярка проживали у селі Летня, де і сталася смертельна ДТП.

Проводиться дослідча перевірка.