Експерт про ДТП за участю авто власника ФК "Карпати": можна легко з'ясувати, хто був за кермом (відео)

Судмедексперт запевняє, що з'ясувати, хто був за кермом - Димінський чи охоронець – дуже просто.

У середньому фахівці встановлюють це протягом двох тижнів. Причому, і в Києві, і у Львові. Можна знайти не лише відбитки на кермі. На взутті залишаються рештки покриття педалей. На подушках безпеки фіксується біоматеріал з обличчя. При різкому гальмуванні пасажир рвучко хапається за торпеду.

"Якщо був різкий удар, то мають бути сліди на одязі від ременів безпеки... Якщо при ударі водій спирався руками на кермо, то можуть бути гематоми між великими і вказівними пальцями", - розповів Григорій Прохоров-Лукін, завідувач відділу експертної та судової практики.

Як повідомляв УНІАН, апеляційний суд Львівської області 5 вересня змінив міру запобіжного заходу працівнику служби охорони львівського бізнесмена, президента ФК «Карпати» Петра Димінського Андрію Борщу із перебування під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes почесного президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилами дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. У той же час родичі загиблої стверджують, що за кермом перебував сам Димінський.

22 серпня радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко повідомив, що Димінського викликають на допит 23 серпня. Йому офіційно вручили повістку на допит і попередили, що запропонують здати зразок ДНК слідчому. Втім, за словами Геращенка, Димінський, який мав статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що зараз не можна стверджувати, що Димінський перебував за кермом під час ДТП, а необхідно провести ряд слідчих дій. Він також додав, що Димінський не йде назустріч слідству.