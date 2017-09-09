Очевидиця вибуху авто в центрі Києва: вона так гарно їхала, а з машини витягли понівечене тіло

Журналістка Марія Лебедєва стала очевидицею вибуху на перехресті вулиць Саксаганського та Басейної у Києві.

"Машина не підстрибнула від вибуху, був вибух зсередини. Вогонь і дим, уламки на всі боки, як у сповільненій зйомці. Не одразу розумієш, що це. А коли розумієш, не розумієш, що робити, виходити або навпаки. Дзвенить у вухах. Було півхвилини десь просто тиші, все завмерло. І в цьому завмерлому просторі переді мною повільно котилося вперед авто без водія, поки не вперлося в машину", — передає Громадське радіо слова Марії Лебедєвої.

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"Коли дівчинку витягли, вона страшно дивилася на все це, вона бачила машину всередині. І те, що було всередині. Потім усі заметушилися, ледь дістали дівчину. Вона так гарно їхала. Гордо, дуже красива. А з машини витягли понівечене тіло", — згадує Марія.

Також журналістка описує дії поліції та медиків, які прибули на місце вибуху.

"Швидка" приїхала і стала. Принесли носилки, але несли в швидку не медики і не поліція, а люди, які були найближче. Відійти від своєї машини я не могла 3-4 години (не дозволяли вивозити, свідок)", - зазначила журналістка.

За її словами, надавав допомогу пораненим Іван Бердецький.

"Людина не просто був підготовленв, у людини спеціальна сумка і джгути, і витягала людина поранених в рукавичках, як годиться, і на відміну від поліцейських, пропонувала термоковдру", - розповіла Лебедєва.

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Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у центрі Києві стався вибух легкового автомобіля.

Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко повідомив, що внаслідок вибуху загинув громадянин Грузії Тімур Махаурі. Речник МВС повідомив, що ця особа раніше притягувалася в Україні до відповідальності за обвинуваченням у незаконному зберіганні зброї. За його словами, Махаурі мав зв'язки з кримінальними чеченськими колами.

Також в машині перебувала жінка, якій відірвало ногу, і дитина.

Поліція розслідує інцидент за статтею 115 "умисне вбивство" Кримінального кодексу.