У Києві білий Range Rover насмерть збив 32-річну жінку: поліція розшукує водія

Поліція Києва розшукує водія білого Range Rover, який на проспекті Соборності збив на смерть 32-річну жінку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні ввечері у Дніпровському районі столиці.

«О 22:24 до чергової частини столичної поліції надійшла інформація від очевидця про те, що біля зупинки «Давидова» на проспекті Соборності джип збив жінку», - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група на місці події виявила 32-річну киянку, яка від отриманих травм померла.

«Водій з місця дорожньо-транспортної пригоди втік. У Києві ввели відповідний оперативний план для розшуку транспортного засобу», - наголосили в поліції.

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Під час попередніх слідчих дій та спілкування зі свідками поліцейські встановили, що жінка переходила проспект Соборності над підземних пішохідним переходом. Згодом правоохоронці встановили, що учасником смертельної автопригоди був білий Range Rover з номерним знаком «I 0001 I». Під час перевірки баз даних державних номерних знаків транспортних засобів з’ясувалося, що цей індивідуальний номер закріплений за 12 автомобілями в Україні та інших державах, серед яких відсутній автомобіль марки Range Rover.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Після проведення оперативно-розшукових заходів автомобіль Range Rover із пошкодженнями правої фари та капота виявили на вулиці Ентузіастів у Дніпровському районі столиці. Транспортний засіб зареєстрований на киянку, 1976 року народження.

За даними поліції, зараз слідчі намагаються поспілкуватися із власницею, аби з’ясувати, чи дійсно авто стало учасником ДТП, та хто на той момент перебував за кермом. Крім того, призначено судові експертизи, зокрема, трасологічну та автотехнічну.