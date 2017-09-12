В Одесі побили відому активістку: кадри з місця інциденту (відео)
07:26, 12 вересня 2017Інциденти
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Радченко – відома в Одесі проукраїнська активістка.
Радченко побив невідомий / Скріншот
У центрі Одеси зловмисник побив відому активістку Аліну Радченко, відому як Подолянка. Невідомий підбіг до неї ззаду і завдав сильного удару по голові.
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Оприлюднено відео з камери спостереження, на якому патрульний намагається затримати зловмисника:
Потерпіла, у якої в кров розбита голова, доставлена до лікарні. Зі слів свідка, зловмисник заявив, що потерпіла "заслужила".
Довідка УНІАН. 42-річна Аліна Подолянка (Радченко) – відома в Одесі проукраїнська активістка, заступниця голови міської організації політичної партії "Народний Рух України".
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