В Одесі побили відому активістку: кадри з місця інциденту (відео)

У центрі Одеси зловмисник побив відому активістку Аліну Радченко, відому як Подолянка. Невідомий підбіг до неї ззаду і завдав сильного удару по голові.

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Оприлюднено відео з камери спостереження, на якому патрульний намагається затримати зловмисника:

Потерпіла, у якої в кров розбита голова, доставлена до лікарні. Зі слів свідка, зловмисник заявив, що потерпіла "заслужила".

Довідка УНІАН. 42-річна Аліна Подолянка (Радченко) – відома в Одесі проукраїнська активістка, заступниця голови міської організації політичної партії "Народний Рух України".