У Тернополі затримали рецидивістку, яка викрала дорогі парфуми
20:23, 12 вересня 2017Інциденти
36 0
Тернополянка потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше, вона вже тричі виносила подібні товари з маркетів, за що була суджена.
Тернополянка потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше / 112.ua
У Тернополі затримали рецидивістку, яка викрала дорогі парфуми. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, встановлено, що 26-річна тернополянка в торговому центрі викрала парфуми вартістю 1,3 тис грн.
Камери відеоспостереження зафіксували жінку, невдовзі її затримали правоохоронці.
Читайте такожУ Тернополі жінка вкрала 2500 гривень, скориставшись несправністю банкомату
Тернополянка потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше, вона вже тричі виносила подібні товари з маркетів, за що була суджена.
Щодо затриманої відкрито кримінальне провадження згідно статі 185 ККУ (крадіжка).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter