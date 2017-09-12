У Тернополі затримали рецидивістку, яка викрала дорогі парфуми. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, встановлено, що 26-річна тернополянка в торговому центрі викрала парфуми вартістю 1,3 тис грн.

Камери відеоспостереження зафіксували жінку, невдовзі її затримали правоохоронці.

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Тернополянка потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше, вона вже тричі виносила подібні товари з маркетів, за що була суджена.

Щодо затриманої відкрито кримінальне провадження згідно статі 185 ККУ (крадіжка).