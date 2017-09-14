Кортеж Саакашвілі зупинила поліція (відео)

Нове адміністративне порушення на рахунку Міхаеля Саакашвілі. Цього разу - правил дорожнього руху, йдеться в сюжеті ТСН.

Джип з екс-президентом Грузії у супроводі двох автівок виїхав із заміського комплексу поблизу Чернівців, де він ночував, й вирушив у бік міста. На трасі автівки розігналися до швидкості понад 150 кілометрів за годину, аж тут за кілька кілометрів кортеж зупинив поліцейський патруль за перетин суцільної смуги та обгін у недозволеному місці.

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Розмова поліцейських тривала не довго, штраф не виписували, самих порушників відпустили. Ті манеру їзди не змінили - суцільну лінію перетинали ще кілька разів.

До Чернівців Саакашвілі переїхав напередодні ввечері зі Львова. Виступив на центральній площі, після чого кортеж з п'яти машин на швидкості під 200 кілометрів за годину попрямував за місто.