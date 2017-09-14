У Києві пожежа охопила ресторан, очевидці чули вибух (фото)

Вночі у столиці на Русанівській набережній загорівся дебаркадер. Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Наразі невідомо, в чому причина загоряння та чи працював ресторан на цей час, адже місцеві жителі стверджують, що його ремонтували.

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Через сильний вітер плавуча споруда палала, як факел. Ситуацію з пожежогасінням ускладнював й ремонт набережної, через що пожежні не могли близько під'їхати до об'єкту загоряння, тому доводилося брати воду з Дніпра.

У свою чергу, "Обозреватель" пише, що очевидці повідомляли про вибух перед пожежею.

На місці працювало 3 одиниці техніки і було задіяно близько 15 людей особового складу.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на проспекті Перемоги увечері 21 серпня спалахнула пожежа в ресторані "Шам".