У Кременчуці на Дніпрі під гвинт двигуна моторного човна потрапила дівчинка

У Кременчуці 19 серпня ввечері на Дніпрі під гвинт двигуна моторного човна потрапила 9-річна дівчинка. Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськвідділу поліції.

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За даними поліції, дівчинка випала з човна під час руху, коли сім'я з друзями поверталася з островів з відпочинку.

Дівчинку доставили в дитячу лікарню міста. Її стан тяжкий. Вона перебуває в реанімації на апараті штучного дихання. У неї діагностовано численні травми.