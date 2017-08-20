У Кременчуці на Дніпрі під гвинт двигуна моторного човна потрапила дівчинка

12:30, 20 серпня 2017
Інциденти
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Дитина випала з човна під час руху, коли сім'я з друзями поверталася з островів з відпочинку.

Дівчинка потрапила до реанімації / ілюстрація УНІАН

У Кременчуці 19 серпня ввечері на Дніпрі під гвинт двигуна моторного човна потрапила 9-річна дівчинка. Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськвідділу поліції.

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За даними поліції, дівчинка випала з човна під час руху, коли сім'я з друзями поверталася з островів з відпочинку.

Дівчинку доставили в дитячу лікарню міста. Її стан тяжкий. Вона перебуває в реанімації на апараті штучного дихання. У неї діагностовано численні травми.

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Теги: #дитина випала з катера