Екс-депутата Сумської облради затримали за розбещення неповнолітніх та фінансові махінації

В Донецькій області правоохоронці затримали колишнього депутата Сумської облради, який поліцією Сумської області був оголошений в розшук за підозрою у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх дітей та в низці злочинів, спрямованих на ухилення від сплати податків. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, затримали зловмисника сьогодні, 20 вересня, на залізничному вокзалі в м. Маріуполь Донецької області.

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«Наразі затриманий в порядку ст. 208 КПК України перебуває у місцевому відділенні поліції. Оперативні співробітники поліції Сумщини вже вирушили в Донецьку область, щоб забрати підозрюваного, після чого йому буде обрано запобіжний захід», – повідомив в. о. керівника Сумської місцевої прокуратури Андрій Шапошник.

Згідно із повідомленням, Сумською місцевою прокуратурою в липні 2017 року було погоджено повідомлення про підозру стосовно директора однієї з компаній. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітніх) КК України.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 липня поточного року 42-річний підозрюваний, перебуваючи у дворі багатоповерхового будинку по вулиці Ковпака в м. Суми, пропонував малолітнім дітям підійти до його автомобіля, за що обіцяв 100 гривень. Зацікавленим дітям чоловік демонстрував свій оголений статевий орган. Того ж дня він повторив подібні дії з дітьми по вул. Романа Атаманюка», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, вказана особа не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Так, 13 червня цього року йому було вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України.

«Незважаючи на цей факт, підозрюваний продовжив свою злочинну діяльність, і вже 5 липня цього року прокуратурою спільно з ДФС проведено санкціонований обшук у його офісі, під час якого вилучено близько 200 тис. грн готівки, печатки різних підприємств і державних органів та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність керівника компанії», - повідомили у прокуратурі.

У відомстві зазначили, що оскільки чоловік переховувався від органу досудового розслідування, його було невідкладно оголошено в розшук.

Довідка УНІАН. За розбещення малолітніх підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.