У МЗС підтвердили інформацію про вбивство українця в німецькому таборі для біженців

У Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію про вбивство громадянина України в таборі для біженців в Німеччині.

Як повідомили УНІАН у Департаменті консульської служби МЗС України, «за повідомленням Генерального консульства України в Мюнхені, 24 вересня 2017 року знайдено мертвим у своїй кімнаті в таборі для біженців (м.Еггенфельден) громадянина України. Кримінальною поліцією м. Пассау підтверджено, що смерть настала в результаті вбивства».

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Генконсульством України в Мюнхені встановлено зв'язок з рідними загиблого.

Сьогодні Dеutsche Welle з посиланням на поліцію повідомило, у гуртожитку для біженців у місті Еггенфельден (Нижня Баварія) стався конфлікт, внаслідок якого загинув 28-річний українець.

Українець мешкав в одній кімнаті з 47-річним біженцем із Казахстану. Вранці 23 вересня між ними виникла сварка, внаслідок якої українець отримав настільки тяжкі травми, що помер ще в гуртожитку.