Чоловік на Мосту закоханих погрожує стрибнути: він у стані сп'яніння, родом - із Житомирської області (відео)

У Києві психологи та представники Нацполіції продовжують переговори з хлопцем, який стоїть нижній підпорі мосту закоханих та погрожує стрибнути.

Як передає кореспондент УНІАН, на місці продовжують чергувати карети швидкої допомоги, спецтехніка рятувальників, автомобілі патрульної поліції та пожежна машина.

Сам хлопець переминається з ноги на ногу, періодично курить та вигукує щось нерозбірливе журналістам.

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За словами очевидців, хлопець перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння й, очевидно, в нього виникли складні життєві обставини.

Проїжджа частина під мостом, на Петрівській алеї, продовжує бути перекритою для проїзду автотранспорту.

Відомо, що він із Житомирської області – так він сам оголосив з мосту. Також заявив, що має проблеми з поліцією. Причина вчинку наразі невідома, передає ТСН.

Як повідомляв УНІАН, у Києві чоловік погрожує стрибнути з Мосту закоханих. Проїжджу частину під мостом, на Петрівській алеї, перекрито.