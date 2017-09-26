Молодий хлопець передумав стрибати з Мосту закоханих у Києві
18:07, 26 вересня 2017Інциденти
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Молодий хлопець після кількагодинного перебування на нижній опорі Мосту закоханих піднявся на міст.
Хлопець простояв на нижній опорі мосту кілька годин / фото УНІАН
Молодий хлопець, що погрожував стрибнути з Мосту закоханих, передумав.
Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося о 17.45, молодий хлопець добровільно після кількагодинного перебування на нижній опорі Мосту закоханих піднявся на міст.
Водночас, перед цим з місця події поїхали дві швидкі, а також авто рятувальної служби.
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Як повідомив кореспонденту УНІАН один із поліцейських, це була одна з умов під час переговорів з хлопцем.
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