Молодий хлопець передумав стрибати з Мосту закоханих у Києві

Молодий хлопець, що погрожував стрибнути з Мосту закоханих, передумав.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося о 17.45, молодий хлопець добровільно після кількагодинного перебування на нижній опорі Мосту закоханих піднявся на міст.

Водночас, перед цим з місця події поїхали дві швидкі, а також авто рятувальної служби.

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Як повідомив кореспонденту УНІАН один із поліцейських, це була одна з умов під час переговорів з хлопцем.